Shimla: रामपुर के करशोली गांव में आग की भेंट चढ़ा दो मंजिला मकान, लाखों रुपए का नुक्सान

शिमला जिला के उपमंडल रामपुर के तहत नरैण पंचायत के करशोली गांव में बीती रात एक रिहायशी दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई।

रामपुर बुशहर (संताेष): शिमला जिला के उपमंडल रामपुर के तहत नरैण पंचायत के करशोली गांव में बीती रात एक रिहायशी दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। यह मकान विजय सिंह पुत्र प्रताप सिंह का था। आग की इस घटना में मकान के चार कमरे और घरेलू सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया है। हादसे में करीब 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार घटना देर रात करीब 2:30 बजे की है, जब मकान मालिक विजय सिंह घर में अकेले सो रहे थे। उन्होंने खिड़की से आग की लपटें देखीं और तुरंत बाहर निकलकर जान बचाई। इस दौरान उन्हें हल्की चोटें भी आईं। गनीमत रही कि घटना के समय घर के अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।



आग लगने की सूचना शुक्रवार सुबह नरैण पंचायत के उपप्रधान अविनाश कायथ ने पुलिस चौकी तकलेच को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। पंचायत प्रधान शिवराम ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि ग्रामीणों के प्रयासों के बावजूद मकान को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र राहत और मुआवजा देने की मांग की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here