Himachal: NHAI अधिकारी से मारपीट के आराेप में कैबिनेट मंत्री के खिलाफ शिमला में FIR दर्ज, दिल्ली पहुंचा मामला

शिमला (राजेश): शिमला जिला के भट्टाकुफर में बीते दिन 5 मंजिला भवन गिरने के बाद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह व अन्य लोगों पर एनएचएआई के अधिकारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। इस संबध में ढली पुलिस ने मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं यह मामला दिल्ली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंच गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री ने गंभीरता से लिया। एनएचएआई में कार्यरत अधिकारी अचल जिंदल ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वह एसडीएम ग्रामीण द्वारा बुलाई गई मीटिंग में शामिल होने के बाद करीब 11.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पहले उनसे अभद्रता से बात की और फिर मारपीट की। जिंदल के अनुसार इस मारपीट में उन्हें चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण हुआ और एमएलसी भी करवाई गई। पुलिस ने अचल जिंदल की शिकायत के आधार पर पंचायती राज मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132, 121(1)ए 352ए 126(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि इस संबंध में मंत्री की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री से की बात

शिमला के भट्टाकुफर में 5 मंजिला भवन गिरने के बाद मंत्री अनिरूद्ध सिंह द्वारा एनएचएआई अधिकारी से किया गया दुर्व्यहार एवं मारपीट का मामला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है और सभी अपराधियों के खिलाफ तत्काल और अनुकरणीय कार्रवाई का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और बिना देरी के न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा कथित रूप से किया गया जघन्य हमला अत्यंत निंदनीय है और कानून के शासन का अपमान है।

The heinous assault on Shri Achal Jindal, Manager, NHAI PIU Shimla, allegedly by the Minister of Panchayati Raj, Himachal Pradesh, and his associates, is deeply reprehensible and an affront to the rule of law. Such a brutal attack on a public servant performing his official… — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 1, 2025