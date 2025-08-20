Main Menu

  • हिमाचल के इस जिला में एक घंटे के अंतराल में 2 बार कांपी धरती, 3.3 और 4.0 तीव्रता का आया भूकंप

Edited By Vijay, Updated: 20 Aug, 2025 11:04 AM

हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के निवासियों के लिए बुधवार की सुबह एक परेशानी के साथ शुरू हुई। जब लोग गहरी नींद में थे, तभी प्रकृति ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक नहीं बल्कि दो बार धरती को हिलाकर रख दिया।

चम्बा: हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के निवासियों के लिए बुधवार की सुबह एक परेशानी के साथ शुरू हुई। जब लोग गहरी नींद में थे, तभी प्रकृति ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक नहीं बल्कि दो बार धरती को हिलाकर रख दिया। तड़के 3 बजकर 27 मिनट पर चंबा की धरती पर पहला भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 दर्ज की गई।  हालांकि यह एक मध्यम तीव्रता का भूकंप था, लेकिन गहरी नींद में सोए लोगों के लिए यह एक अचानक चौंकाने वाला अनुभव था।

अभी लोग पहले झटके से उबर ही पाए थे कि वैसे ही प्रकृति ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुबह 4 बजकर 39 मिनट पर दूसरा भूकंप आया, जो पहले से कहीं अधिक तेज था। इस बार रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 दर्ज की गई। दूसरे झटके के बाद चंबा के निवासियों में दहशत का माहौल बन गया। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और एक-दूसरे से पूछताछ करने लगे।  सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब तक भूकंप के इन झटकों से किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं मिली है। न तो कोई भवन गिरने की रिपोर्ट आई है और न ही किसी व्यक्ति के घायल होने का समाचार है।

बता दें कि चम्बा जिला पहले से ही प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से जूझ रहा है। ऐसे में भूकंप के ये झटके स्थानीय लोगों के लिए एक अतिरिक्त चिंता का कारण बन गए हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम की मार और भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाएं मिलकर स्थानीय जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं।

