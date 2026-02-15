हिमाचल में दुकान की आड़ में चल रहा था नशे का धंधा, जम्मू का तस्कर गिरफ्तार

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Feb, 2026 01:18 PM

हिमाचल डेस्क। ऊना जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (SIU) ने नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। टाहलीवाल बाजार में एक किराना दुकान पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने मादक पदार्थों की खेप सहित भारी नकदी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने जम्मू निवासी दुकानदार को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

गुप्त सूचना पर रात में दी दबिश

पुलिस को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि टाहलीवाल स्थित एक किराना स्टोर में अवैध नशे का व्यापार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही SIU प्रभारी सुनील संख्यान के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। शनिवार रात टीम ने अचानक दुकान पर छापा मारा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

बरामदगी का विवरण

तलाशी के दौरान आरोपी दुकानदार अनिल शर्मा (निवासी जिला रियासी, जम्मू) के कब्जे से निम्नलिखित सामग्री बरामद हुई। अफीम 94 ग्राम, चरस 36 ग्राम, भुक्की 228 ग्राम और नकदी: 40,000 रुपये (ड्रग मनी होने का संदेह) और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामग किया गया।

पुराना अपराधी है आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से यहां दुकान चला रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि वह पहले भी चरस तस्करी के आरोप में जेल की सजा काट चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से किराना व्यापार की आड़ में यह काला कारोबार शुरू कर दिया।

पुलिस की सख्त चेतावनी

एसपी ऊना, सचिन हिरेमठ ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर टाहलीवाल थाना को सौंप दिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि नशे की यह खेप कहाँ से लाई गई थी और इस नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ अपना अभियान और तेज करेगी।