Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़: दो दबोचे... अंधेरे का फायदा उठाकर तीन तस्कर भागे

हिमाचल में लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़: दो दबोचे... अंधेरे का फायदा उठाकर तीन तस्कर भागे

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Feb, 2026 01:24 PM

timber smuggling racket busted in himachal two arrested

हिमाचल प्रदेश के भरवाईं क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध कटान माफिया के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। विभाग की टीम ने बधमाणा बीट के कुनैत रतिया जंगल में छापेमारी कर खैर के पेड़ों की तस्करी कर रहे दो युवकों को धर दबोचा।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के भरवाईं क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध कटान माफिया के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। विभाग की टीम ने बधमाणा बीट के कुनैत रतिया जंगल में छापेमारी कर खैर के पेड़ों की तस्करी कर रहे दो युवकों को धर दबोचा। हालांकि, अंधेरे का लाभ उठाकर उनके तीन अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहे।

छापेमारी का विवरण

यह कार्रवाई वन खंड अधिकारी उषा देवी के नेतृत्व में की गई। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ लोग खैर के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। जब टीम मौके पर पहुंची, तो पांच लोग आधुनिक कटर की मदद से लकड़ी को काटकर एक ट्राले में लोड कर रहे थे।

बरामदगी और गिरफ्तारी

और ये भी पढ़े

वन विभाग की टीम ने मौके से निम्नलिखित सामान जब्त किया है। अवैध खैर की लकड़ी से लदा एक ट्राला, दो आधुनिक कटर, कुल्हाड़ियां और गैंतियां, एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुनील कुमार और प्रमोद कुमार (निवासी फतेहपुर संजोई, घनारी) के रूप में हुई है। विभाग ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सख्त चेतावनी

वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि फरार तीन आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी वनों के अवैध कटान में संलिप्त लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!