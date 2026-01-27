Himachal: पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कांगड़ा के अभ्यर्थी का डोप टैस्ट पॉजिटिव, FSL रिपोर्ट में हुई नशे की पुष्टि

हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया के दौरान जिला कांगड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक चयनित उम्मीदवार का डोप टैस्ट पॉजिटिव पाया गया है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया के दौरान जिला कांगड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक चयनित उम्मीदवार का डोप टैस्ट पॉजिटिव पाया गया है। पहले स्थानीय अस्पताल में लिए गए सैंपल में नशे के सेवन की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पुष्टि के लिए सैंपल को फाेरैंसिक लैब भेजा गया था। अब फाेरैंसिक साइंस लैबोरेटरी की जांच में भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे अभ्यर्थी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

फोरैंसिक लैब निदेशक ने की पुष्टि

निदेशालय फोरैंसिक सेवाएं की निदेशक डॉ. मीनाक्षी महाजन ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला कांगड़ा से एक सैंपल जांच के लिए लैबोरेटरी में भेजा गया था। वैज्ञानिक जांच में यह सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट पुलिस विभाग को भेज दी गई है।

एसपी कांगड़ा ने पुलिस मुख्यालय को किया सूचित

इस मामले पर जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि अभ्यर्थी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को सूचित कर दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस मुख्यालय से जो भी आगामी निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पहली बार अनिवार्य किया गया है डोप टैस्ट

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में पहली बार डोप टैस्ट का प्रावधान किया है। सरकार का उद्देश्य युवाओं में चिट्टे जैसे खतरनाक नशे की लत को देखते हुए यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस जैसी अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ नौकरी में नशे के आदी युवा शामिल न हो सकें।

राज्यभर में जारी है टैस्ट की प्रक्रिया

फिलहाल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा राज्यभर से चयनित अभ्यर्थियों के जिलावार डोप टैस्ट करवाए जा रहे हैं। ज्यादातर जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कई जिलों में यह अंतिम चरण में है। सभी जिलों में डोप टैस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट आंकड़ा सामने आ पाएगा कि चयनित अभ्यर्थियों में से कुल कितने युवा नशे के सेवन में लिप्त पाए गए हैं।