Himachal: पंचायत स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं आपदा प्रबंधन वालंटियर्स

हमीरपुर। किसी तरह की आपदा से सुनियोजित एवं प्रभावी ढंग से निपटने हेतु पंचायत स्तर पर तैयार किए जा रहे वालंटियर्स के प्रशिक्षण का अगला चरण इसी माह आरंभ किया जा रहा है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि पंचायत स्तर पर युवा वॉलंटियर्स की टास्क फोर्स तैयार करने की योजना के तहत हर पंचायत में 10-20 वॉलंटियर्स तैयार किए जाने हैं।
इसके लिए डीडीएमए ने ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए थे और इन कार्यक्रमों में लगभग 2260 लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। इन्हीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अगली कड़ी में इस माह से जिला के सभी 6 ब्लॉकों के लिए शेड्यूल बनाया गया है।
उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, रोजगार सेवकों, आंगनवाड़ी और आशा वर्करों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा 45 वर्ष से कम आयु के अन्य वॉलंटियर्स की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। इन प्रतिभागियों को अपने साथ आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी तथा पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा। अधिक जानकारी के लिए डीडीएमए के दूरभाष नंबर 01972-221277 पर संपर्क किया जा सकता है।