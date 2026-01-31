Kangra: तिब्बती आम चुनाव 2026 : 27 देशों में 309 पोलिंग जोन स्थापित

धर्मशाला सहित विश्व के 27 देशों में आज होने जा रहे तिब्बती आम चुनाव 2026 के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक स्तर पर मतदान व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है।

धर्मशाला (नितिन): धर्मशाला सहित विश्व के 27 देशों में आज होने जा रहे तिब्बती आम चुनाव 2026 के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक स्तर पर मतदान व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि विभिन्न देशों में रह रहे तिब्बती मतदाता बिना किसी कठिनाई के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। केंद्रीय तिब्बती चुनाव आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, चुनाव संचालन के लिए 27 देशों में 87 क्षेत्रीय चुनाव कार्यालयों के पर्यवेक्षण में कुल 309 पोलिंग जोन (मतदान केंद्र) स्थापित किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन, निगरानी और समन्वय के लिए 1,737 चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सभी केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत संचालित किया जाएगा।

चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर

चुनाव आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पद पर कार्यरत उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अत्यावश्यक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य आधिकारिक दौरों को सीमित रखें या स्थगित करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव न पड़े।

मतदाताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील

चुनाव आयोग ने वैश्विक तिब्बती समुदाय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान कर अपने प्रतिनिधियों का चयन करें। आयोग का कहना है कि यह चुनाव तिब्बती लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती और सामुदायिक प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण है।