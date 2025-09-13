Kangra: टांडा अस्पताल में ऑप्रेशन व डायग्नोस्टिक टैस्ट के लिए वेटिंग पीरियड खत्म होगा : बाली

हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आरएस बाली ने कहा कि निचले हिमाचल की लाइफ लाइन टांडा मैडीकल कालेज में अगले एक साल के भीतर सभी कमियों को दूर कर एम्स स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

धर्मशाला (सौरभ): हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आरएस बाली ने कहा कि निचले हिमाचल की लाइफ लाइन टांडा मैडीकल कालेज में अगले एक साल के भीतर सभी कमियों को दूर कर एम्स स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस दिशा में कांग्रेस सरकार ने प्रयास आरंभ कर दिए हैं। अस्पताल में सर्जरी और डायग्नोस्टिक टैस्ट के लिए महीनों के वेटिंग पीरियड को समाप्त करने पर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि टांडा कालेज में ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट के ऑप्रेशन सफलतापूर्वक करने के उपरांत अब 30 करोड़ की लागत से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आरंभ हो गई है। इससे कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर व मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों के लोगों को अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा व आम लोगों को यहां निजी अस्पतालों के मुकाबले सस्ता इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि कि टांडा मैडीकल कालेज की स्थापना से लेकर इसे विकसित करने में पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि मैडीकल कालेज में खोला गया जीएस बाली मदर चाइल्ड अस्पताल राज्य का पहला अपनी तरह का शिशु देखभाल केंद्र है। इसमें मातृ-शिशु देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास होगा।

नर्सिंग और तकनीशियनों के पद भरेंगे

बाली ने टांडा मैडीकल कालेज में क्रिटिकल केयर सहित कई नए विभाग खोले जाएंगे और लोगों की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही यहां पैरामैडीकल स्टाफ, नर्स, तकनीशियन और अन्य सहायक कर्मियों के पद भी प्राथमिकता से भरे जाएंगे। टांडा मैडीकल कालेज में बी.एससी. नर्सिंग की सीटें बढ़ाने का अहम निर्णय लिया गया है।