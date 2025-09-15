Main Menu

Kangra: टांडा अस्पताल में पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में होगी कानूनी कार्रवाई : अशोक तिवारी

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Sep, 2025 06:31 PM

डा. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज टांडा में 12 सितम्बर को पुलिस आईपीएस अधिकारी के साथ एक नेता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में कानूनी की कार्रवाई की जाएगी।

धर्मशाला (ब्यूरो): डा. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज टांडा में 12 सितम्बर को पुलिस आईपीएस अधिकारी के साथ एक नेता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में कानूनी की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक तिवारी ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी ने जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न को मामले की गहनता से जांच पड़ताल का जिम्मा सौंपते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 सितम्बर को डा. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज टांडा में रोबोटिक्स सर्जरी के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यातिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। हालांकि मौसम खराब होने के चलते सीएम टांडा नहीं पहुंच पाए थे, ऐसे में उन्होंने वर्चुअली रूप से रोबोटिक्स सर्जरी का उद्घाटन किया था।

इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री प्रो. चौधरी चंद्र कुमार व पर्यटन निगम के अध्यक्ष एवं नगरोटा बगवां के विधायक आरएस बाली सहित अन्य नेता, अधिकारी व पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान वीवीआईपी काफिले में वाहनों के गुजरने के समय प्रोटोकॉल में शामिल न होने वाले नेता के वाहन को लेकर भी पुलिस विभाग कांगड़ा की एक आईपीएस अधिकारी के साथ विवाद हुआ। इसमें ड्यूटी में तैनात अधिकारी की ओर से नेता को नियमों के तहत ही जाने की बात कही जा रही थी। इस बात पर एक नेता की ओर से संबंधित अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की बात बताई जा रही है।

इस मामले में पूर्व मंत्री एवं जसवां-प्रागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने भी प्रैस वार्ता करके मामले को उठाया था। उसके बाद से ही उक्त मामले को लेकर नेताओं व पुलिस अधिकारियों सहित आम जनता के बीच भी कई सवाल उठ रहे थे। वहीं, सैकेंड आईआरबीएन सकोह धर्मशाला में कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी अशोक तिवारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सभी पहलुओं की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

