Kangra: परीक्षा केंद्रों की होगी लाइव मानीटरिंग, नकल पर बोर्ड की पैनी नजर

धर्मशाला (प्रियंका): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च-2026 में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को पूरी तरह नकल मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में तकनीक आधारित ठोस कदम उठाने जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। इसी उद्देश्य से इस बार परीक्षा संचालन के लिए बहु स्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।

पहली बार होगी परीक्षा केंद्रों की लाइव वीडियो माॅनीटरिंग

बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि इस वर्ष पहली बार परीक्षा केंद्रों की लाइव वीडियो माॅनीटरिंग की जाएगी। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय में एक अत्याधुनिक सर्विलांस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम से अधिकारी सीधे परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके और परीक्षार्थियों को भयमुक्त वातावरण मिल सके।

उड़नदस्तों को सख्त निर्देश, जीरो टॉलरैंस नीति लागू

नकल जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए बोर्ड ने फ्लाइंग स्क्वायड (उड़नदस्तों) की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया है। डा. शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षा विभाग एवं बोर्ड स्तर के विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं, जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता के किसी भी मामले में जीरो टॉलरैंस नीति अपनाई जाएगी।

संस्कारयुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा बोर्ड केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य की नींव रखने वाला संस्थान है। उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों और समाज से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि ईमानदार परीक्षा प्रणाली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित हिमाचल का आधार है।