हिमाचल में मौसम विभाग का ALERT: भारी बर्फबारी ने थामी रफ्तार, प्रशासन ने की हिदायतें जारी

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Mar, 2026 11:34 AM

हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों और प्रसिद्ध अटल टनल के पास बीते कल से जारी भारी हिमपात ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों और प्रसिद्ध अटल टनल के पास बीते कल से जारी भारी हिमपात ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बर्फबारी इतनी भीषण है कि प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर टनल के दक्षिणी छोर को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा है।

रेस्क्यू ऑपरेशन और मौजूदा हालात

अचानक बढ़ी बर्फबारी के कारण कई पर्यटक ऊंचाई वाले इलाकों में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कुल्लू के जिला उपायुक्त, अनुराग चंद शर्मा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीमें कल से ही बर्फ हटाने और फंसे हुए लोगों की मदद करने में जुटी हैं।

दक्षिणी पोर्टल पर भारी जमाव के कारण फिलहाल रास्ता साफ करना जोखिम भरा है। जब तक आसमान साफ नहीं होता, तब तक बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया जाएगा।

ऑरेंज अलर्ट: आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण

मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिसका अर्थ है कि अभी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमने वाला नहीं है। प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय निवासियों और सैलानियों के लिए सख्त हिदायत जारी की है।

अनावश्यक यात्रा से बचें: पहाड़ों की ओर रुख न करें जब तक कि बहुत जरूरी न हो।

आधिकारिक अपडेट्स: केवल सरकारी बुलेटिन और मौसम विभाग की सलाह पर ही भरोसा करें।

सतर्कता: फिसलन और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।