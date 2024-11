Shimla: सुन्नी के डडेवग में वाहन दुर्घटनाग्रस्त, मां की मौ/त, बेटे सहित 3 घायल

शिमला जिले के सुन्नी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत डडेवग में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 4 लोगों में से एक महिला मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हो गए हैं...

शिमला (संतोष): शिमला जिले के सुन्नी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत डडेवग में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 4 लोगों में से एक महिला मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी लाया गया है। हादसे मारी गई महिला बेटा और 2 सगी बहनें इसमें घायल हुई हैं। पुलिस के अनुसार सुन्नी पुलिस थाना को सूचना मिली कि एक गाड़ी (एचपी 51ए-1329) दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो डडेवग के नजदीक एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त पाई गई।

कार में पलक (19) और प्रियंका (13) दोनों पुत्रियां देवी सिंह निवासी गांव करयालटू डाकघर दुर्गापुर तहसील शिमला, अमन (24) पुत्र हरिदास और उसकी माता कलावती पत्नी हरिदास निवासी गांव करयालटू तहसील व जिला शिमला सवार थे। घायलों को स्थानीय अस्पताल में लाया गया, जहां पर डाॅक्टरों ने कलावती को मृत घोषित कर दिया, जबकि पलक, प्रियंका व अमन को आगामी उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रैफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

