Hamirpur: तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, CCTV में कैद हुआ सड़क हादसा

हमीरपुर के टिक्कर बाजार में शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक अनियंत्रित कार की टक्कर से 60 वर्षीय स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान शेर सिंह निवासी धलोटी बोहणी के रूप में हुई है।

हमीरपुर: हमीरपुर के टिक्कर बाजार में शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक अनियंत्रित कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय शेर सिंह निवासी धलोटी बोहणी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी और फिर दूसरी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस पूरे हादसे का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यहां देखें वीडियो...

प्रत्यक्षदर्शियों के शेर सिंह स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। जब वह टिक्कर बाजार में पहुंचे तो हमीरपुर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार ने पहले उनकी स्कूटी को टक्कर मारी, फिर अन्य गाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हाे गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को सड़क से उठाकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं हैं।

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कार चालक के खिलाफ सदर थाना हमीरपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने स्कूटी सवार के शव काे पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

