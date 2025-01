Kullu: लाहौल-स्पीति में बीडीसी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सी पर संकट, 8 सदस्यों ने लाया अविश्वास प्रस्ताव

जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बीडीसी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। पंचायत समिति के 15 में से 8 सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर...

मनाली (सोनू शर्मा): जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बीडीसी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। पंचायत समिति के 15 में से 8 सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर जिला पंचायत अधिकारी सचिन ठाकुर को हस्ताक्षरित दस्तावेज सौंप दिए हैं।

बता दें कि वार्ड नंबर-12 से भाजपा समर्थित सोनम टशी बीडीसी अध्यक्ष हैं, जबकि त्रिलोकनाथ वार्ड नंबर-2 से राकेश सिंह उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। 15 सदस्यीय पंचायत समिति में तिंदी वार्ड से रीता, उदयपुर से शीला, तिंगरेट से दलीप सिंह, त्रिलोकनाथ से राकेश सिंह, थिरोट से दिनेश कुमार, जाहलमा वार्ड से प्रोमिला, शांशा से हीरा दासी, गोहरमा से प्रोमिला, तांदी से भावना, गौशाल से विपिन शाशनी, केलांग से केसंग, कोलंग से टशी सोनम, कारदंग से नवांग, गोंदला से प्रोमिला और सिस्सू से अंजू देवी बीडीसी सदस्य हैं। 15 सदस्यों वाली इस पंचायत समिति में भाजपा समर्थित 8, कांग्रेस के 6 और एक निर्दलीय उम्मीदवार था। निर्दलीय सहित एक भाजपा समर्थित बीडीसी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिससे अब कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया है।

गौर हो कि कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर के भाजपा में चले जाने से भाजपा नेता डाॅ. रामलाल मारकंडा ने लाहौल-स्पीति विकास मंच का गठन कर लिया। तब से बीजेपी जिला में लगातार कमजोर चल रही है। जिला पंचायत अधिकारी सचिन ठाकुर ने बताया कि 15 में से 8 सदस्यों ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इस संबंध में 10 जनवरी को जिला परिषद के कार्यालय में बैठक रखी गई है।

