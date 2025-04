Himachal: ठेकेदारों को 28 अप्रैल से पहले मिलेगी लंबित देनदारियों की पहली किस्त, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ठेकेदारों को 28 अप्रैल से पहले उनकी लंबित देनदारियों की पहली किस्त जारी की जाए।

शिमला (भूपिन्द्र): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ठेकेदारों को 28 अप्रैल से पहले उनकी लंबित देनदारियों की पहली किस्त जारी की जाए। साथ ही 30 अप्रैल तक सभी लंबित भुगतान पूरे करने के आदेश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को शिमला में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के कार्यों और देनदारियों की वस्तुस्थिति पर चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 अप्रैल के बाद किसी भी ठेकेदार का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए।

सीएम ने निर्देश दिए कि सभी विभाग समय पर बिल तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत करें। अब हर माह की 10 तारीख के बाद ही बिल जमा होंगे, क्योंकि राज्य सरकार को केंद्रीय कर उसी तारीख को प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि 31 मार्च तक जिन ठेकेदारों के बिल ट्रेजरी में जमा होकर टोकन कट चुके हैं, उन्हें इस माह के अंत तक भुगतान कर दिया जाएगा। नए वित्त वर्ष में भी ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस बैठक में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव, वित्त देवेश कुमार, सचिव वित्त डाॅ. अभिषेक जैन, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग एनपी सिंह, प्रमुख अभियंता जल शक्ति विभाग अंजू शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here