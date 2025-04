Shimla: सचिवालय में CM सुक्खू से मिले नई पैंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि, उठाईं ये प्रमुख मांगें

नई पैंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की।

शिमला (राक्टा): नई पैंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिनमें विशेष रूप से कर्मचारी कल्याण से जुड़ी मुद्दों को प्रमुखता दी गई।

एनएसडीएल से वापस लिए जाएं 12000 करोड़ रुपए

महासंघ ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एनएसडीएल (नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) में जमा किए गए 12000 करोड़ रुपए को वापस लिया जाए। महासंघ का कहना है कि यह राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि के रूप में जमा की गई है और इसका उपयोग कर्मचारियों के हित में किया जाना चाहिए। महासंघ ने इस धनराशि के सही इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया।

पुरानी पैंशन योजना में छूटे हुए कर्मचारियों को शामिल किया जाए

महासंघ ने यह भी मांग की कि जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य छूटे हुए कर्मचारियों को पुरानी पैंशन योजना में शामिल किया जाए। महासंघ का कहना है कि इससे इन कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता का लाभ मिलेगा।

रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के प्रस्तावों पर करें पुनर्विचार

महासंघ ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी द्वारा पेश किए गए कुछ प्रस्तावों पर भी चिंता व्यक्त की। इनमें विशेष रूप से कम्यूटेशन बंद करने और 25 साल की सेवा अनिवार्य करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। महासंघ ने सरकार से आग्रह किया कि इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित निर्णय लिया जा सके।

मुख्यमंत्री बोले-उचित निर्णय लिया जाएगा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की चिंता और मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उनका जीवन और भविष्य सुरक्षित रहे।

महासंघ ने कर्मचारियों से एकजुट रहने का किया आह्वान

महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद कर्मचारियों से एकजुट रहने और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि इन पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। महासंघ के महासचिव भरत शर्मा, अरविंद मेहता, देव नेगी, मोहन नेगी और अन्य कर्मचारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

