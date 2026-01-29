Main Menu

Shimla: हिमाचल में एक माह के भीतर हो जाएगा कांग्रेस कमेटी का गठन : विनय कुमार

29 Jan, 2026

शिमला (राक्टा): हिमाचल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाएगी। इसके तहत प्रदेश से लेकर जिला व ब्लॉक कमेटियों का एक माह के भीतर गठन कर दिया जाएगा। दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने वीरवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली में बीते दिनों राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन सृजन अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही संगठन के अन्य प्रकोष्ठों का भी एक माह के भीतर गठन कर दिया जाएगा। 

महिला वर्ग काे भी दिया जाएगा प्रतिनिधित्व 
विनय कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महासचिव व सचिव सहित अन्य पदों पर महिला वर्ग काे भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन के नए सिरे से किए जा रहे गठन में वन मैन-वन पोस्ट को लागू किया जाएगा और जिन चेहरों को सरकार में स्थान नहीं मिल पाया है, उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही ऐसे नेता, जिन्होंने पार्टी का सींचा है, उन्हें भी पूरा मान-सम्मान दिया जाएगा। 

शिमला ग्रामीण और किन्नौर में जल्द हाेगी अध्यक्षों की तैनाती 
जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण और जिला किन्नौर के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी न होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विनय कुमार ने कहा कि जल्द ही दोनों जिलों में अध्यक्षों की तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति न होने के पीछे गुटबाजी वाली कोई बात नहीं है।

संगठन में अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में सहन नहीं 
विनय कुमार ने कहा कि संगठन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी, जिसे लेकर सभी को उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया व सार्वजनिक मंचों से ऐसी कोई टीका-टिप्पणी न की जाए, जिससे संगठन काे नुक्सान पहुंचाता हो। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मंडी के जिस मामले को तूल दिया जा रहा है, उसमें कुछ नहीं है। केवल पार्टी नेताओं ने अपनी बात रखी है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और पार्टी जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगी।

केंद्र सरकार ने घोंटा मनरेगा का गला 
विनय कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का गला घोंटने का काम किया है। ऐसे में पूरे देश के साथ ही प्रदेश में भी मनरेगा बचाव अभियान चलाया गया है, जिसे अब जिला व ब्लॉक के बाद पंचायत व बूथ स्तर पर ले जाया जाएगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस उपवास पर बैठेगी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के साथ ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्टी नेताओं के साथ ही मनरेगा श्रमिक भी मौजूद रहेंगे।

किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए
यूजीसी मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विनय कुमार ने कहा कि विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने आप को करैक्ट किया है। जो भेदभाव होता था, उसे रोकने के लिए कानून बनाया गया है। भारत में किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी काे एक समानता से काम करना चाहिए। जो सम्मान किसी को नहीं मिल रहा है, वह उसे मिलना चाहिए, यह कानून बोलता है।

केंद्रीय बजट से हर वर्ग को आशा
विनय कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्रीय बजट से हर वर्ग राहत मिलने की आशा रखता है। ऐसे में जब बजट पेश होगा तो सामने आएगा कि केंद्र सरकार ने किस वर्ग का क्या राहत दी है। किसानों, बागवानों, शोषित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

