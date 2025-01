Kangra: सीएम सुक्खू ने ज्वाली को दी बड़ी सौगात, 184.33 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास किए

Edited By Vijay, Updated: 19 Jan, 2025 10:58 AM

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र को बीते शनिवार करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने यहां 184.33 करोड़ रुपए की 15 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए।

ज्वाली: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र को बीते शनिवार करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने यहां 184.33 करोड़ रुपए की 15 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के जरोट में गज्ज खड्ड पर 86.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस पुल के बनने से ज्वाली और नगरोटा सूरियां के बीच की दूरी 10 किलोमीटर कम होगी, साथ ही उन्होंने ठंगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजीव गांधी-डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला भी रखी। प्रथम चरण में स्कूल के प्राइमरी विंग का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 15.76 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शहरी जलापूर्ति योजना ज्वाली का लोकार्पण किया और नगरोटा सूरियां में 36.55 करोड़ से बनने वाली जल निकासी योजना की आधारशिला भी रखी।

मुख्यमंत्री ने बासा में 3.20 करोड़ रुपए से निर्मित वाइल्ड लाइफ इन्फॉर्मेशन सैंटर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने 7.26 करोड़ रुपए की राशि से विद्युत मंडल ज्वाली में नए ट्रांसफार्मर तथा विद्युत नैटवर्क के सुदृढ़ीकरण कार्य, 4.91 करोड़ रुपए के अग्निशमन केंद्र एवं कार्यालय भवन ज्वाली का शिलान्यास किया। इसके बाद 1.48 करोड़ रुपए की चीचड़ से नाग द्रमण बड़ी दा बल्ला सड़क, 2.11 करोड़ रुपए की जरयाल बस्ती झराड़ से बन्देरु नडन वाया प्राइमरी स्कूल एवं झराड़ पटवार खाना तक की सड़क, 4.08 करोड़ रुपए की खरोटा सौहरा गुडा नरगाला कुट मकराहन लब भनेई निचला कुट से प्राइमरी स्कूल समलाना तक बनी सड़क, 6.80 करोड़ रुपए से निर्मित नियाल-झलूं सड़क तथा पुल, 2.94 करोड़ रुपए से निर्मित मानव भारती पब्लिक स्कूल से गांव रपाट तक बनी सड़क, 3.66 करोड़ से बनी अपर कटोरा घेरा से बनतुंगली सड़क, 2.18 करोड़ रुपए की गिरन खड्ड नोडिकूट जरपाल से अमलेला घाडजरोट फेज-2 सड़क तथा 2.07 करोड़ रुपए की गिरन खड्ड नोडिकूट जरपाल अप्पर अमलेला से अमलेला घाड जरोट फेज-3 सड़क का लोकार्पण किया।

कोटला पुलिस चौकी स्तरोन्नत, थाना बना

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे के दौरान ज्वाली में जनसभा को संबोधित करते हुए कोटला पुलिस चौकी को पुलिस थाना के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिद्धपुर घाड़ और त्रिलोकपुर बाड़ी में विज्ञान विषय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमलैला और पलोदा में विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने ज्वाली में बहुउद्देश्यीय खेल मैदान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया।

