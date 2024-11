Himachal: महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यालय में पवन खेड़ा ने ऑफर किया समोसा, जानें क्या बोले सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पर पहुंचते ही कांग्रेस कार्यालय में उनको पार्टी नेता पवन खेड़ा ने समोसा ऑफर किया। इस पर मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र में विकास एवं महिलाओं के सम्मान पर चर्चा करने की बजाय...

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पर पहुंचते ही कांग्रेस कार्यालय में उनको पार्टी नेता पवन खेड़ा ने समोसा ऑफर किया। इस पर मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र में विकास एवं महिलाओं के सम्मान पर चर्चा करने की बजाय समोसे पर राजनीति हो रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का ऑप्रेशन लोटस फेल होने के बाद सरकार के खिलाफ इस तरह की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव के बाद जब कांग्रेस की विधायकों की संख्या फिर 40 पहुंच गई तो भाजपा सरकार के खिलाफ साजिश रचने के लिए दुष्प्रचार की राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा यह है कि जो कहती है, वह करती है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार गारंटियों से आगे बढ़कर काम कर रही है। इसके तहत सरकार वंचित वर्ग की मदद के लिए आगे आई है। सरकार ने 6 हजार निराश्रित बच्चों को अपनाने के अलावा विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया है।

प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया पर कर रहे दुष्प्रचार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब जनता को यह तय करना है कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस सरकारों को गिराने से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।

वर्ष 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा हिमाचल

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 वर्ष से कम अवधि में 5 गारंटियों को पूरा किया है। इसके तहत पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पैंशन योजना लागू की है तथा पहली कक्षा से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई है। इसी तरह 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह पैंशन दी जा रही है। इसी तरह गाय के दूध का दाम 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध का दाम 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए किया है।

