Himachal: दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे से मिले सीएम सुक्खू, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी।

शिमला (राक्टा): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान सत्ता-संगठन से जुडे विषयों पर भी दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई, साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों के बारे में पार्टी अध्यक्ष खरगे को अवगत करवाया। सीएम ने पार्टी अध्यक्ष को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। इसके तहत 10 वायदों में से 6 को पूरा कर दिया है।

हर वर्ग का राहत देने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही सरकार

सीएम ने बताया कि प्रदेश में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दी गई है। इसी तरह इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू करने की गारंटी पूरी कर दी गई है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक और सुसज्जित राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी शुरू की है। प्रदेश सरकार हर वर्ग का राहत देने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश में करीब 6 हजार बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अन्य योजनाओं का भी रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किया जा रहा मजबूत

सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक रूप से तैयार मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। गाय के दूध के लिए एमएसपी 32 से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 47 से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। सरकार ने 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गाय का गोबर खरीदने की योजना शुरू की है।

नई कार्यकारिणी के जल्द गठन की उठाई मांग

चर्चा ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के जल्द गठन की भी मांग की गई है। बीते नवम्बर माह में पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस की प्रदेश से लेकर जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी भंग कर दी थी। देखा जाए तो मुख्यमंत्री से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे से मिल चुके हैं।

कैबिनेट विस्तार पर भी हुई चर्चा

मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई मुलाकात के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली में प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार, बोर्ड व निगमों में नई ताजपोशी जैसे मसलों पर भी चर्चा की गई है। गौर हो कि सुक्खू सरकार में मंत्री का एक पद रिक्त चल रहा है। इसी तरह विभिन्न निगमों व बोर्ड में भी ताजपोशी का मामला लटका हुआ है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here