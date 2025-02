Himachal: दिल्ली चुनाव के बाद होगा हिमाचल कांग्रेस का पुनर्गठन, फरवरी में लगेगी अंतिम मुहर

Edited By Vijay, Updated: 29 Jan, 2025 11:35 AM

शिमला (राक्टा): दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते हिमाचल कांग्रेस के पुनर्गठन की प्रक्रिया लटक गई है, ऐसे में अब दिल्ली विधानसभा के चुनावी परिणामों के बाद ही हिमाचल में कांग्रेस की भंग चल रही प्रदेश से लेकर जिला व ब्लॉक कमेटियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके तहत फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर संगठन के पुनर्गठन पर अपनी मोहर लगाएगा।

सूचना के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर हाईकमान ने जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, उनमें से अधिकतर अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, ऐसे में अब वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर सबसे पहले ब्लॉक व जिला कमेटियों के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया फरवरी माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद मार्च माह में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। गौर हो कि बीते 7 नवम्बर को पार्टी हाईकमान ने प्रदेश से लेकर जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भंग कर दिया था। यह फैसला मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के प्रस्ताव पर लिया गया था।

प्रतिभा सिंह रख चुकी हैं अपना पक्ष

प्रदेश कांग्रेस के पुनर्गठन को लेकर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह हाईकमान के समक्ष अपना पक्ष रख चुकी हैं। इसके तहत वह स्पष्ट कर चुकी हैं कि संगठन में सक्रिय चेहरों को आगे लाया जाना चाहिए, ताकि संगठन की गतिविधियों को बेहतर ढंग से धरातल तक पहुंचाया जा सके।

