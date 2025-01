Himachal: खराब मौसम बना बाधा, शीतकालीन प्रवास पर धर्मशाला रवाना नहीं हो पाए सीएम सुक्खू

खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरवार को शीतकालीन प्रवास के लिए धर्मशाला रवाना नहीं हो पाए। उनकी अब शुक्रवार 17 जनवरी को रवाना होने की संभावना है।

शिमला (कुलदीप): खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरवार को शीतकालीन प्रवास के लिए धर्मशाला रवाना नहीं हो पाए। उनकी अब शुक्रवार 17 जनवरी को रवाना होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के शीतकालीन प्रवास के दौरान 24 जनवरी को धर्मशाला में मंत्रिमंडल बैठक हो सकती है, जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री निचले हिमाचल के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री के प्रवास का कार्यक्रम 25 जनवरी तक का है। इस बीच वह 2 दिन के लिए मनाली भी जाएंगे। जहां पर वह राष्ट्रीय स्तर के विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करेंगे। उनके प्रवास में 1 दिन की देरी से उनके कार्यक्रम को नए सिरे से तय किया जा रहा है, क्योंकि 16 जनवरी को प्रस्तावित कार्यक्रमों को अब किसी अन्य दिन निर्धारित किया जाएगा।

अपने प्रवास के दौरान सीएम मुख्य रूप से धर्मशाला पहुंचकर अधिकारियों से बैठक करने के अलावा लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उनका धर्मशाला में 3.16 करोड़ रुपए की लागत से बने मीटिंग हॉल जिला परिषद भवन पार्किंग का उद्घाटन, 3.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली धौलाधार फूड स्ट्रीट मार्कीट का शिलान्यास करने तथा 3.42 करोड़ रुपए की लागत से बने रीजनल माऊंटेनियरिंग सैंटर का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है।

मुख्यमंत्री का 23 जनवरी को मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट की आधारशिला रखने तथा 25 जनवरी को राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस की अध्यक्षता करने के बाद शिमला लौटने का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला के अलग-अलग स्थानों में जाकर कई उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही मनाली प्रवास में भी वह कई योजनाएं जनता को समर्पित करेंगे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here