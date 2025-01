Himachal: रेरा अध्यक्ष पद की दौड़ में कूदे मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अफसरशाही के बीच खींचतान शुरू

Edited By Vijay, Updated: 24 Jan, 2025 09:46 AM

शिमला (कुलदीप): रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष पद के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आवेदन कर दिया है। इससे रेरा के अध्यक्ष पद के साथ प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया यानी मुख्य सचिव पद के लिए अफसरशाही के बीच खींचतान शुरू हो गई है। प्रबोध सक्सेना अपने पद से 31 मार्च, 2025 को सेवानिवृत्त होने थे, लेकिन उनके रेरा का अध्यक्ष बनने से यह पद शीघ्र खाली होगा।

रेरा अध्यक्ष पद के लिए आए 14 आवेदन

जानकारी के अनुसार रेरा के अध्यक्ष पद के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित 14 आवेदन आए हैं। मुख्य सचिव के अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एसएस गुलेरिया, अमित कश्यप, आरडी धीमान, हंस राज चौहान, भगत नेगी, पूर्व पीसीसीएफ पवनेश कुमार, सविता, पूर्व विधि सचिव राजीव भारद्वाज और मध्य प्रदेश से मनोज कुमार मिश्रा ने आवेदन किया है। रेरा का अध्यक्ष पद सेवानिवृत्त मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुआ है। इसके अलावा सदस्यों के 2 अन्य पद भी भरे जाने हैं।

मुख्य सचिव पद की दौड़ में संजय गुप्ता का नाम आगे

प्रबोध सक्सेना के रेरा अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने के बाद मुख्य सचिव पद के लिए संजय गुप्ता दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि पहले उनको इस पद पर तैनाती नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा कमलेश कुमार पंत और ओंकार चंद शर्मा मुख्य सचिव पद के 2 प्रमुख दावेदार हैं। प्रदेश को शीघ्र नया मुख्य सचिव मिलने के कारण उच्च प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

