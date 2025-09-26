Chamba: जमानत पर रिहा होने के बाद फिर गिरफ्तार किया पंजाब का चिट्टा तस्कर

चम्बा जिले में पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर नकेल कसना शुरू दी है। पिछले 5 दिन में 5 लोगों को चिट्टे के साथ पकड़ा है। इसमें एक ही व्यक्ति को 2 बार दबोचा गया है।

चम्बा (काकू चौहान): चम्बा जिले में पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर नकेल कसना शुरू दी है। पिछले 5 दिन में 5 लोगों को चिट्टे के साथ पकड़ा है। इसमें एक ही व्यक्ति को 2 बार दबोचा गया है। हैरानी इस बात की है कि जमानत पर रिहा होने के 5 दिन बाद ही इस व्यक्ति ने चिट्टे का कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन अब उसके लिए कानून के शिकंजे से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। इस बार पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है और उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया है।

आरोपी की पहचान अनमोल दीप सिंह निवासी खतराई कलां जिला अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है। पुलिस ने सरू-डुल्ला मार्ग पर जीरो प्वाइंट के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान आरोपी बनीखेत से चम्बा की तरफ पैदल आ रहा था। उसके कंधे पर बैग लटका हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर बैग की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 19.52 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार किया और चम्बा थाना सदर में धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज किया है।

इससे पहले 21 सितम्बर को आरोपी से उदयपुर के तड़ोली में खुफिया सूचना के आधार पर एक निजी होटल में चिट्टा व नकदी बरामद की थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सुबह 5 बजे होटल में दबिश दी थी। इस दौरान तलाशी करने के बाद युवक के कब्जे से 3.31 ग्राम चिट्टा पकड़ा था। इसके अलावा नशे की बिक्री से अर्जित 7,600 रुपए नकद बरामद किए गए। हालांकि उस समय चिट्टे की मात्रा कम होने के कारण आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसी दिन कटोरी बंगला में भी पुलिस ने एक दंपति को 10.13 ग्राम चिट्टे के साथ हिरासत में लिया था। उसके बाद 24 सितम्बर को पुराना बस अड्डा चम्बा के पास पंजाब के एक व्यक्ति से 5.15 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था।

एएसपी चम्बा हितेश लखनपाल ने बताया कि आरोपी को दूसरी बार चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पहली बार उसे जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन इस बार आरोपी से 19.52 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। आरोपी यह खेप कहां से लाया और इसकी आपूर्ति कहां होनी थी, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू

जिले में चिट्टे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। चिट्टे के साथ पकड़े गए अधिकतर तस्कर पंजाब व अन्य बाहरी राज्यों से पाए गए हैं। तस्कर पंजाब से चिट्टे की खेल लेकर चम्बा पहुंच रहे हैं और यहां से आगे सप्लाई हो रही है। इससे युवा पीढ़ी नशे की दलदल में फंस रही है। युवाओं को इस दलदल में फंसने से रोकने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। लगातार तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है।