सावधान: हिमाचल के इन पांच जिलों में भारी बारिश की संभावना

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सोमवार, 25 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। यह आदेश जिला उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग, शिमला द्वारा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है।

छात्रों की सुरक्षा है प्राथमिकता

दरअसल, 24 अगस्त को लगातार हुई बारिश के कारण ऊना के कई इलाकों में पानी भर गया है। इसके अलावा, भूस्खलन और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) जैसी स्थिति भी बनी हुई है। कई जगहों पर सड़कें भी खराब हुई हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए उपायुक्त जतिन लाल ने यह कदम उठाया है। उन्होंने साफ कहा कि छात्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

इस आदेश के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

हिमाचल के पांच जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 25 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों - कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा, 26 और 27 अगस्त को शिमला और सिरमौर में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य में कई जगहों पर हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। चंबा और कुल्लू में दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 482 सड़कें बंद हैं। वहीं, 941 ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली और 95 पेयजल योजनाएं ठप होने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है।