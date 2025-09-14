चोरों का आतंक: शिमला के प्राचीन मंदिर से उड़ाई नकदी और चांदी के आभूषण

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Sep, 2025 05:30 PM

शिमला जिले में चोरों ने एक प्राचीन माता मंदिर को निशाना बनाया, जहां से वे नकदी और चांदी के आभूषण चुरा ले गए। यह घटना देहा थाना क्षेत्र के बागेश्वर गांव की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हिमाचल डेस्क। शिमला जिले में चोरों ने एक प्राचीन माता मंदिर को निशाना बनाया, जहां से वे नकदी और चांदी के आभूषण चुरा ले गए। यह घटना देहा थाना क्षेत्र के बागेश्वर गांव की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या हुआ?

पीड़ित रमेश चंद ने पुलिस को बताया कि जब वे दोबारा मंदिर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था और दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाकर देखने पर पता चला कि दानपात्र का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखी सारी नकदी गायब थी।

क्या चोरी हुआ?

चोरों ने सिर्फ नकदी ही नहीं, बल्कि कई मूल्यवान चीजें भी चुराईं। इनमें एक चांदी की छड़ी शामिल है, जिस पर सोने का अंडा जड़ा हुआ था। इसके अलावा, चार छोटी चांदी की मूर्तियां और 11 चांदी के सिक्कों से सजा एक चांदी का हार भी चोरी हो गया। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 90 हजार रुपये बताई जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद देहा पुलिस स्टेशन ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) और 305 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस चोरी से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोग इस प्राचीन मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।