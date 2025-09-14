Hamirpur: नाले के तेज बहाव में बही कार, ग्रामीणों ने मौत के मुंह से खींच निकाली 2 जिंदगियां

Edited By Vijay, Updated: 14 Sep, 2025 11:52 AM
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है। हमीरपुर के सुजानपुर में एक ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। पलाही गांव के पास एक उफनता हुआ नाला एक कार को बहा ले गया। कार में फंसे दो यात्री जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, लेकिन तभी स्थानीय लोग देवदूत बनकर पहुंचे और अपनी जान पर खेलकर दोनों को बचा लिया।
यह खौफनाक घटना तब हुई जब एक परिवार अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने धर्मशाला जा रहा था। जैसे ही उनकी कार पलाही गांव के पास बरसाती नाले को पार करने लगी ताे पानी के तेज बहाव के कारण बीच में ही बंद हो गई। चालक जब स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहन निकला ताे नाले के तेज बहाव ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और वह बहकर एक पुलिया के नीचे फंस गई।
कार के अंदर फंसे यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भागे चले आए। बिना एक पल गंवाए, ग्रामीणों ने दिलेरी दिखाते हुए तेज बहाव की परवाह न करते हुए बचाव अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस रैस्क्यू ऑप्रेशन में किसी को कोई चोट नहीं आई। बाद में जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त कार को भी नाले से बाहर निकाला गया। ग्राम पंचायत प्रधान रामकृष्ण ने पुष्टि की कि सभी लोग सुरक्षित हैं और एक बड़ा हादसा टल गया है।
