हिमाचल के 2 भाइयों का ऑस्ट्रेलिया में PhD के लिए चयन, जानें किसे दिया सफलता का श्रेय

नादौन (जैन): हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल नादाैन के अंतर्गत आते कांगू क्षेत्र की मझेली पंचायत से संबंध रखने वाले 2 चचेरे भाइयों आशुतोष व अनुज का चयन आस्ट्रेलिया के 2 अलग-अलग विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए हुआ है।

बता दें कि इन दोनों भाइयों की प्राथमिक शिक्षा श्री सत्य साई स्कूल आनंद विलास शिमला से हुई है। उन्होंने टीआर डीएवी पब्लिक स्कूल कांगू से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने के उपरांत एनआईटी हमीरपुर से बीटैक की डिग्री हासिल की व गेट का टैस्ट पास करने के पश्चात एमटैक आईआईटी दिल्ली से की। वहीं अब आशुतोष का चयन न्यू साऊथ वेल्स यूनिवर्सिटी सिडनी व अनुज का मेलबर्न यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए हुआ है। उनकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा वहां के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

वहीं आशुतोष व अनुज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता व गुरुजनों सहित अपने संपूर्ण परिवार को दिया है। इस अवसर पर टीआर डीएवी स्कूल कांगू के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार शर्मा ने दोनों छात्रों को बधाई देते हुए बताया कि शुरू से ही दोनों छात्र पढ़ने में काफी होशियार थे व इन दोनों ने सामाजिक कार्य में भी अपना काफी योगदान दिया।