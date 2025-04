Kullu: पहलगाम आतंकी हमले पर ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ने जताया दुख, बोले-बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह दिया जाए जवाब

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमला की घटना पर कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद यह पहली इतनी बड़ी आतंकी घटना है।

कुल्लू (दिलीप): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमला की घटना पर कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद यह पहली इतनी बड़ी आतंकी घटना है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए हटाने के बाद शांतिपूर्वक पर्यटन गतिविधियां चल रही थीं, जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही थी।

खुशाल सिंह ने कहा कि यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के आम लोगों पर हुआ है, जो लोग पर्यटन के व्यवसाय से अपनी रोजी-रोटी कमा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह दिया जाना चाहिए।

