मानवता शर्मसार: सिंचाई नहर से मिला 5 माह का भ्रूण, बेसन के थैले में लपेटा गया था शव

Edited By Vijay, Updated: 30 Jan, 2026 04:17 PM

रिकांगपिओ (रिपन): देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के निचार खंड की ग्राम पंचायत उरनी में एक सिंचाई नहर से 4 से 5 माह के भ्रूण का शव बरामद हुआ है। बेरहमी की हद यह थी कि शव को बेसन के एक थैले में लपेटकर फैंका गया था।

जानकारी के अनुसार घटना उरनी गांव के समीप बाखरेनदेन नामक स्थान की है। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे गांव के कुछ युवकों ने बर्फ के बीच बह रही सिंचाई नहर में एक संदिग्ध थैला देखा। पास जाकर देखने पर पता चला कि उसमें भ्रूण का शव है। युवकों ने तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी।

फाेरैंसिक जांच के आईजीएमसी शिमला भेजा शव
सूचना मिलते ही थाना टापरी के प्रभारी लालचंद और एएसआई सन्नी बौद्ध की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को कब्जे में लिया। शव को प्राथमिक जांच के लिए पीएचसी उरनी लाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के लिए शव को फोरैंसिक मेडिसिन विभाग, आईजीएमसी शिमला भेजा गया है। एसपी किन्नौर सुशील कुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने कृत्य को किसने अंजाम दिया है। पुलिस हर पहलू से मामले की गहनता से जांच कर रही है।

