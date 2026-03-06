Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल को मिले यह नए राज्यपाल, शिव प्रताप शुक्ल ने दिया इस्तीफा

हिमाचल को मिले यह नए राज्यपाल, शिव प्रताप शुक्ल ने दिया इस्तीफा

Edited By Jyoti M, Updated: 06 Mar, 2026 08:35 AM

kavinder gupta becomes the new governor of himachal pradesh

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस फेरबदल का मुख्य प्रभाव हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना पर पड़ा है।

हिमाचल डेस्क। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस फेरबदल का मुख्य प्रभाव हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना पर पड़ा है।

हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को अब तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) कवींद्र गुप्ता को पदोन्नत कर हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

नियमों के अनुसार, इन नई नियुक्तियों से पहले शिव प्रताप शुक्ल और कवींद्र गुप्ता दोनों ने अपने वर्तमान पदों से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र का यह कदम विभिन्न राज्यों में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है। जल्द ही दोनों नए राज्यपाल अपने-अपने राज्यों में शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभालेंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!