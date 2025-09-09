Main Menu

Mandi: अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर 56 लाेगाें ने किया रक्तदान

Edited By Vijay, Updated: 09 Sep, 2025 07:44 PM

blood donation camp

पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल नेरचौक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया।

नेरचौक (रजनीश हिमालयन/हरीश कौंडल): पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल नेरचौक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी बतौर मुख्यातिथि उपस्थित हुईं, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके तथा स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। शिविर में 56 लोगों ने रक्तदान किया। एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी ने कहा कि वर्ष 1975 में आपातकाल लगाकर सरकार ने देश में प्रैस का गला घोंट कर समाचार पत्रों पर सैंसरशिप लागू कर दी थी और पंजाब केसरी समूह के अखबारों का प्रकाशन रोकने के लिए पंजाब केसरी के प्रैस की बिजली की सप्लाई काट दी थी। उस समय लाला जगत नारायण जी ने ट्रैक्टर के माध्यम से प्रिंटिंग प्रैस की मशीनों को चलाकर अखबार प्रकाशित करके लोगों तक खबरों को पहुंचाया। राज्यसभा सांसद के रूप में और पंजाब के शिक्षा मंत्री के रूप में लाला जगत नारायण जी की सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लाला जी ने आतंकवाद का डटकर विरोध करते हुए अपनी शहादत दी। 

बिना डर के करें रक्तदान, दूसरों को भी करें प्रेरित
स्मृतिका नेगी ने लोगों से आग्रह किया कि बिना डर के रक्तदान करें, ताकि किसी की जिंदगी को बचाया जा सके, खुद भी रक्तदान करें और दूसरों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर मुख्यातिथि ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मैडल पहनाकर सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में पंजाब केसरी के जिला प्रभारी रजनीश हिमालयन, वरिष्ठ संवाददाता अदीप सोनी, हरीश कौंडल, ख्याली राम, संजू, प्रैस क्लब मंडी के प्रधान सुभाष ठाकुर, दिपेंद्र मांटा, नरेंद्र शर्मा, नलसर व्यापार मंडल के सचिव विनोद जस्वाल, सह सचिव हीरा ठाकुर, नेरचौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमृत पाल सिंह काका, रीता कुमारी, ख्यालीराम और सुभाष आहलूवालिया सहित अन्य उपस्थित रहे।

डीपीआरओ ने भी किया रक्तदान
जिला लोक संपर्क अधिकारी मंडी हेमंत शर्मा और डीपीआरओ के कर्मचारी नरेश कुमार और चालक प्रदीप कुमार ने भी रक्तदान किया। रक्तदाता अनिल सैनी, हरीश कुमार, विक्रम, सितेंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह, अमित कुमार, हितेंद्र कुमार, विशाल, तिलक राज, आशीष ठाकुर, सुरेंद्र सिंह, शिवम, युवराज, सचित कश्यप, उदित, बलविंद्र सोढी, हरीश कुमार, रजनीश कुमार, कमल शर्मा, डडू राम, गाेविंद ठाकुर, प्रवीण ठाकुर, जगन्ननाथ, रूप लाल, कपिल सेन व जितेंद्र कुमार सहित अन्यों ने रक्तदान किया।

पिता-बेटे ने एक साथ किया रक्तदान
22 वर्षीय मृगेंद्र सिंह सेन ने दूसरी बार अपने पिता के साथ महादान किया। पिता कपिल सिंह सेन द्वारा 29वीं बार तथा लगातार छठी मर्तबा अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के शिविर में यह महादान किया गया। इसके अलावा हरीश कुमार और उनके बेटे उदित ने भी रक्तदान किया।

इन्होंने दिया सहयोग
शिविर के आयोजन में बल्ह वैली ट्रक ऑप्रेटर यूनियन नेरचौक, रिद्धी क्रेन सर्विस नेरचौक, व्यापार मंडल नेरचौक, प्रैस क्लब नेरचौक व व्यापार मंडल नलसर ने सहयोग दिया। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल नेरचौक की ब्लड बैंक इंचार्ज डाॅ. रिचा गुप्ता की टीम के सहयोग से रक्तदान शिविर का सफल आयोजन हुआ। टीम में मेडिकल ऑफिसर डाॅ. सरब चौपाल, डाॅ. मधुबाला, स्टाफ नर्स डिम्पल, ललित, ज्ञान चंद, पूनम शर्मा, नागेंद्र, किरण देवी, द्रर्पणा कुमारी, ओमा देवी, कमला देवी ने सहयोग दिया। पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह की तरफ से ब्लड बैंक की टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

