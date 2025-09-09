Main Menu

Chamba: बनीखेत में रक्तदान शिविर आयोजित, अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की याद में 50 लोगों ने किया रक्तदान

Edited By Vijay, Updated: 09 Sep, 2025 07:30 PM

पंजाब केसरी समूह द्वारा स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बनीखेत में मंगलवार को रक्तदान शिविर लगाया गया।

चम्बा (ब्यूरो): पंजाब केसरी समूह द्वारा स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बनीखेत में मंगलवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर जिला परिषद पवन टंडन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा भाजपा डल्हौजी मंडल के अध्यक्ष विशाल टंडन, राजकीय महाविद्यालय बनीखेत के प्राचार्य विजय नाग और डीएवी बनीखेत की प्राचार्य रंजू बाला पटियाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

जिला परिषद पवन टंडन ने रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इसके बाद अतिथियों ने लाला जगत नारायण जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला परिषद पवन टंडन ने कहा कि रक्तदान महादान है। हर किसी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी समूह द्वारा हर वर्ष अमर शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। इस पुनीत कार्य की उन्होंने सराहना की है।

इससे पहले पंजाब केसरी चम्बा के जिला प्रतिनिधि काकू चौहान ने मुख्यातिथि व अन्य अतिथियों को स्मृतिचिह्न देकर सम्मानित किया। शिविर में कुल 50 लोगों ने रक्तदान किया। इन सभी रक्तदाताओं को पंजाब केसरी की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उधर, राजकीय महाविद्यालय बनीखेत के प्राचार्य विजय नाग ने बताया कि लाला जगत नारायण जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। पंजाब उनकी कर्मभूमि रही है। वे पंजाब केसरी समूह के संस्थापक भी हैं। बड़े गर्व की बात है कि उनकी पुण्यतिथि पर इतने बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। इसमें राजकीय महाविद्यालय के बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

इसके अलावा स्थानीय लोगों ने लाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय नाग ने बताया कि लाला जगत नारायण जी ने अनेक दुविधाओं के बीच समाज के लिए सराहनीय कार्य किए। उनके समाज के प्रति योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज की पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि ऐसी महान शख्सियतों के पदचिह्नों पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और अगर कहीं गलत होता है तो उसके विरोध में खड़े होना चाहिए। उन्होंने पंजाब केसरी द्वारा आयोजित शिविर की सराहना की और कहा कि उनकी याद में इससे बेहतर कार्य कोई नहीं हो सकता है।

एनएचपीसी चमेरा-2 पावर स्टेशन करियां के सहयोग से हुआ सफल आयोजन
पंजाब केसरी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर एनएचपीसी चमेरा-2 पावर स्टेशन करियां चम्बा, राजकीय महाविद्यालय बनीखेत व डीएवी काॅलेज बनीखेत के सहयोग से आयोजित किया गया। एनएचपीसी चमेरा-2 पावर स्टेशन का इसमें विशेष योगदान रहा। पंजाब केसरी समूह ने शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगकर्त्ताओं का धन्यवाद किया है।

कौन थे शहीद लाला जगत नारायण जी
अमर शहीद लाला श्री जगत नारायण जी पंजाब केसरी समूह के संस्थापक हैं। वह स्वतंत्रता सेनानी, सच्चाई के रक्षक, आदर्शों के प्रतिबिंब, देश की अखंडता के लिए प्राण तक न्यौछावर करने वाले पूज्य मार्गदर्शक हैं। उनका जन्म 31 मई 1889 को हुआ था। 9 सितम्बर 1981 को शहीद हो गए। पंजाब केसरी समूह द्वारा उनके बलिदान दिवस पर हर वर्ष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके और उन्हें जीवन मिल सके।

