Bilaspur: भारी बारिश से 2 मकान, एक दुकान और 3 पशुशालाएं क्षतिग्रस्त

जिला में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। घुमारवीं उपमंडल के कई गांवों में पशुशालाएं और कच्चे मकान ढह गए, वहीं एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई।

बिलासपुर (बंशीधर): जिला में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। घुमारवीं उपमंडल के कई गांवों में पशुशालाएं और कच्चे मकान ढह गए, वहीं एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार बकरोआ में बसदी राम पुत्र गिहलू राम की पशुशाला ढह गई, जिससे उसे करीब 30 हजार रुपए के नुक्सान का अनुमान है। इसी प्रकार बम्म में सोमा देवी पत्नी चंगा राम की पशुशाला क्षतिग्रस्त होने से 40 हजार और कुलारू में रूप लाल पुत्र कांशी राम की पशुशाला ढहने से करीब 50 हजार रुपए की हानि हुई है। इसके अतिरिक्त संडयार में मदन लाल पुत्र टीटू राम का कच्चा मकान पूरी तरह ध्वस्त हो जाने से 50 हजार और मरहोल में श्याम लाल पुत्र डांडू राम का कच्चा मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने 90 हजार की क्षति हुई है, जबकि अबढानीघाट में कुलदीप पुत्र अमर सिंह की दुकान ढह गई।

इससे उसे 40 हजार का नुक्सान हुआ है। वहीं विभागीय स्तर पर भी काफी नुक्सान हुआ है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग बिलासपुर ने 6 लाख रुपए के नुक्सान की रिपोर्ट दी है। वहीं लोक निर्माण विभाग बिलासपुर ने सबसे बड़ा नुक्सान बताते हुए 88.65 लाख रुपए की क्षति दर्ज की है तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग बिलासपुर ने भी 10 हजार रुपए के नुक्सान की पुष्टि की है। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि बारिश से हुए नुक्सान का आकलन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और प्रभावितों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।