Himachal: पठानकोट-चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुनेरा के समीप धंसी सड़क, गाड़ियों की लगी लंबी कतारें

हिमाचल डेस्क। हिमाचल में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दुनेरा के पास चंबा-पठानकोट हाईवे दुनेरा के समीप का एक हिस्सा धँस जाने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इससे आम लोगों के साथ-साथ मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

यह घटना तब हुई जब एक टिपर वहाँ से गुजर रहा था। हालांकि, चालक ने सूझबूझ से काम लिया और सही समय पर टिपर को किनारे लगा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस घटना के बाद, लोग पैदल ही आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं।

भारी बारिश की वजह से सिर्फ हाईवे ही नहीं, बल्कि जिले की 24 सड़कें भी प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा, 35 ट्रांसफार्मर और 18 पानी की योजनाएँ भी ठप हो गई हैं, जिससे बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। प्रशासन जल्द से जल्द इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, ताकि लोगों को राहत मिल सके।