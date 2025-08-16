Chamba: देवदार के पेड़ पर झंडा चढ़ाने के साथ भरमौर के चौरासी मंदिर में जातर मेला शुरू

भरमौर के चौरासी मंदिर परिसर के ऐतिहासिक देवदार के पेड़ पर झंडा चढ़ाने के साथ ही 8 दिवसीय स्थानीय जातर मेलों का शुभारंभ हुआ। इन मेलों का आयोजन ग्राम पंचायत भरमौर द्वारा किया जाता है।

भरमौर (उत्तम ठाकुर): भरमौर के चौरासी मंदिर परिसर के ऐतिहासिक देवदार के पेड़ पर झंडा चढ़ाने के साथ ही 8 दिवसीय स्थानीय जातर मेलों का शुभारंभ हुआ। इन मेलों का आयोजन ग्राम पंचायत भरमौर द्वारा किया जाता है। मेले यहां विराजमान विभिन्न देवी-देवताओं को समर्पित होते हैं। पहली जातर नर सिंह भगवान जो कृष्ण जन्म के रूप में मनाई जाती है। दूसरी शिवजी, तीसरी लखना माता, चौथी गणेश, पांचवीं कार्तिकेय, छठी शीतला माता, सातवीं बाबा जय कृष्ण गिरि तथा आठवीं जातर दंगल के रूप में हनुमान को समर्पित होती है। मंदिर में हर दिन जातर के दौरान जगराता किया जाता है। सदियों से मनाई जा रही यह परंपरा हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ऐतिहासिक देवदार के पेड़ पर झंडा चढ़ने के बाद शुरू होती है। पिछले कई वर्षों से राजेश उर्फ रंजू घराटी द्वारा इस ऐतिहासिक पेड़ पर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की जा रही है, जिसे देवताओं का वरदान माना जाता है।



11 शाखाओं वाले पेड़ पर चढ़ना आसान काम नहीं

11 शाखाओं वाले इस सदियों पुराने देवदार के पेड़ पर चढ़ना आसान काम नहीं है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इसके ऊपर चढ़ने की अनुमति शिव भगवान की होती है, उसे अपने आप ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखाई देता है। यदि अन्य कोई व्यक्ति इस पेड़ पर चढ़ता भी है तो ऊपर जाने का रास्ता दिखता ही नहीं, बल्कि नीचे वापस आने का रास्ता भी भूल जाता है, इसलिए राजेश उर्फ रंजू घराटी ही पिछले कई वर्षों से इस परंपरा को निभा रहा है। इससे पहले उनके पिता दलीप घराटी, जगता राम, बुशहरी राम तथा अमी चंद आदि भी इस परंपरा को निभा चुके हैं। भरमौर पंचायत के प्रधान अनिल कुमार तथा सचिव पवन शर्मा ने बताया कि इस बार पंचायत इन मेलों का आयोजन कर रही है, जिसमें स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अंतिम 3 दिन स्टार नाइट्स का आयोजन भी किया जाएगा।