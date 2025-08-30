Chamba: चुराह की देवीकोठी पंचायत में पहाड़ी से गिरी चट्टान, स्कूल भवन तबाह

चम्बा जिला के उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत देवीकोठी में पहाड़ी से चट्टान गिरने से प्राथमिक पाठशाला बंजल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि बरसात में स्कूलों में छुट्टियां होने से बच्चे यहां मौजूद नहीं थे अन्यथा काफी नुक्सान हो सकता था।

तीसा (सुभानदीन): चम्बा जिला के उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत देवीकोठी में पहाड़ी से चट्टान गिरने से प्राथमिक पाठशाला बंजल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि बरसात में स्कूलों में छुट्टियां होने से बच्चे यहां मौजूद नहीं थे अन्यथा काफी नुक्सान हो सकता था। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण स्कूल के ऊपरी तरफ जमीन खिसक गई, जिसके बाद यहां भूस्खलन होना शुरू हो गया। इस दौरान एक चट्टान स्कूल पर आ गिरी, जिससे स्कूल की छत क्षतिग्रस्त हो गई। यही नहीं, भवन की दीवार भी ढह गई है, जिसके चलते भवन में रखी कुर्सियां, मेज व अन्य जरूरी चीजों को भी काफी नुक्सान हुआ है।



बता दें कि इस स्कूल में पहली से पांचवी कक्षा तक करीब 60 से 70 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब स्कूल प्रबंधन के पास बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त कमरे भी नहीं हैं। इसके बावजूद इस स्थान पर अब बच्चों को पढ़ाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि स्कूल के आसपास जमीन धंस गई है। वहीं स्कूल का खेल मैदान भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है। इसे देखते हुए शनिवार को एसएमसी ने बैठक का आयोजन कर स्कूल की बची सामग्री को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया है। वहीं बैठक में बच्चों को भी सुरक्षित स्थान पर पढ़ाने के लिए सहमति बनी। इसके लिए स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर कमरे उपलब्ध करवा दिए हैं।

उधर, एसडीएम चुराह अंकुर ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलते ही फील्ड स्टाफ को मौका करने के लिए भेजा गया है तथा स्कूल भवन के नुक्सान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में हुई भारी बारिश से उपमंडल में काफी नुक्सान हुआ है।