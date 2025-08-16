सावधान! : बैजनाथ में 4 जगह चोरियां, मंदिर का दान पात्र तक ले गए चोर

शहर में आजकल चोरों का गिरोह फिर बहुत सक्रिय हो गया है। शुक्रवार की रात को चोरों ने बैजनाथ बस अड्डे के साथ चार जगह पर ताले तोड़ने की वारदातों को अंजाम दिया।

बैजनाथ (अवस्थी): शहर में आजकल चोरों का गिरोह फिर बहुत सक्रिय हो गया है। शुक्रवार की रात को चोरों ने बैजनाथ बस अड्डे के साथ चार जगह पर ताले तोड़ने की वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने बैजनाथ बस स्टैंड के साथ लगते पुठ्ठे चरण मंदिर गुग्गा छतरी मंदिर सहित दो खोखे में भी चोरी की है। हैरानी की बात है कि एक नाई की दुकान से उस्तरे भी चोर ले गए। मंदिर कमेटी के उप प्रधान अनिल चौधरी ने बताया एक मंदिर में चोर दीवार के साथ लगाया हुआ दान पत्र ले गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दान पत्र से लगभग पिछले 1 महीने से इकट्ठा हुए धनराशि जमा थी।

वहीं पर चोरों को इन वारदातों में ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है । पुलिस ने मामला तर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है तथा सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार नशेड़ी गिरोह पुलिस की राडार पर है। उधर, डीएसपी अनिल शर्मा ने बताया कि पुलिस हर तरीके से छानबीन कर रही है तथा बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब भी उन्हें कोई संदिग्ध अपने इलाके में दिखाई देता है तो उसकी सूचना वह प्रधान या पुलिस को जरूर करें।