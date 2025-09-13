Main Menu

Shimla: अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के प्रचार के लिए 20 सितंबर तक जागरूकता अभियान

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Sep, 2025 05:09 PM

हिमाचल सरकार की अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं को लेकर प्रदेशव्यापी प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शिमला जिला में भी यह विशेष अभियान 15 सितंबर से 20 सितम्बर 2025 तक आयोजित होगा। अभियान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़े नाट्य दल...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल सरकार की अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं को लेकर प्रदेशव्यापी प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शिमला जिला में भी यह विशेष अभियान 15 सितंबर से 20 सितम्बर 2025 तक आयोजित होगा। अभियान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़े नाट्य दल गीत-संगीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और उनके लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। इस अभियान का उद्देश्य योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचाना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। अभियान में नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसी क्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के दल त्रिमूर्ति रंगमंच के कलाकार विकास खंड टूटू की ग्राम पंचायत शोघी व ग्राम पंचायत जनोल, भगवती सांस्कृतिक मंडल शंठा के कलाकार विकास खंड चौपाल की ग्राम पंचायत बम्टा व नेरवा, हिम आधार लोक कला मंच नालदेहरा के कलाकार विकास खंड कोटखाई की ग्राम पंचायत रावला क्यार व ग्राम पंचायत क्यारवी, जयश्वरी लोक नृत्य कला मंच के कलाकार विकास खण्ड नारकंडा की ग्राम पंचायत कांगल व शिवान, वन्दना कला रंगमंच के कलाकार विकास खण्ड ठियोग की ग्राम पंचायत माहौरी व ग्राम पंचायत बलग, शिवरंजनी सांस्कृतिक दल के कलाकार विकास खण्ड रोहडू की ग्राम पंचायत बरासली, ग्राम पंचायत जगोठी व ग्राम पंचायत समोली, हिमाचल कला मंच सरोग के कलाकार विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत डंसा व धारगौरा, स्वर साधना कला संस्था के कलाकार विकास खण्ड जुब्बल की ग्राम पंचायत जय पीढी माता व ग्राम पंचायत मंढोल, जयदेव कुर्गण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला मंच के कलाकार विकास खण्ड बसन्तपुर की ग्राम पंचायत जुन्नी व ग्राम पंचायत घरयाणा में लोगों को गीत संगीत व नुक्कड़-नाटकों के माध्यम से लोगों को मनोरंजन के साथ जनहित में संचालित योजनाओं के बारे में अवगत करवाएंगे।

इसी प्रकार, पूजा कला मंच के कलाकार विकास खण्ड टूटू की ग्राम पंचायत शकराह व ग्राम पंचायत चलोग, शिव कल्चरल ट्रुप हलोग (धामी) के कलाकार विकास खण्ड मशोबरा की ग्राम पंचायत रझाना व ग्राम पंचायत डुम्मी, सुरधानी कला केन्द्र के कलाकार विकास खण्ड मशोबरा की ग्राम पंचायत चमियाना व ग्राम पंचायत ढली, दि बिग्निर्ज के कलाकार विकास खण्ड मशोबरा की ग्राम पंचायत कोलु जुब्बल व ग्राम पंचायत बल्देयां तथा नवज्योति कला मंच शिमला के कलाकार विकास खण्ड मशोबरा की ग्राम पंचायत भौंट व ग्राम पंचायत चेड़ी में गीत संगीत व नुक्कड़-नाटकों के माध्यम से लोगों को मनोरंजन के साथ जनहित में संचालित योजनाओं के बारे में अवगत करवाएंगे।

