PM Modi के हिमाचल दौरे के बीच 2 मेडिकल कॉलेजों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, प्रशासन अलर्ट

मंडी/चम्बा (रजनीश/काकू)। हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं क्योंकि दो प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें मेडिकल कॉलेज चंबा और मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। ये धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया।

तत्काल कार्रवाई करते हुए, दोनों अस्पतालों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। मरीजों को भी बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बम की धमकी के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा-तफरी का माहौल था। अस्पताल प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। मंडी से क्विक रिस्पांस टीम (QRT) और बम निरोधक दस्ता भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंच गया है और परिसर की गहन तलाशी जारी है।

यह धमकी ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां और भी सतर्क हो गई हैं। पुलिस ने इन धमकियों को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक की तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिर भी, एहतियात के तौर पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की धमकी देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साइबर सेल की टीम धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। इस घटना ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।