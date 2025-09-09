Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: आपदा में क्षतिग्रस्त हुए 109 स्कूलों को 16 करोड़ 29 हजार रुपए जारी

Shimla: आपदा में क्षतिग्रस्त हुए 109 स्कूलों को 16 करोड़ 29 हजार रुपए जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Sep, 2025 04:35 PM

shimla damaged school rs 16 crore released

शिक्षा विभाग ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुए राज्य के 109 स्कूलों को 16 करोड़ 29 हजार की राशि जारी की है। हालांकि प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 743 स्कूल और कॉलेज प्रभावित हुए हैं, जिसमें 50 करोड़ का नुक्सान आंका गया है।

शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुए राज्य के 109 स्कूलों को 16 करोड़ 29 हजार की राशि जारी की है। हालांकि प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 743 स्कूल और कॉलेज प्रभावित हुए हैं, जिसमें 50 करोड़ का नुक्सान आंका गया है। इसी कड़ी में विभाग ने 109 स्कूलों की रिपेयर के लिए जिला शिक्षा उपनिदेशक उच्च और प्रारंभिक को यह राशि जारी की है। इस दौरान 75 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले संस्थानों को प्राथमिकता देने को कहा है। क्षेत्र की भोगौलिक परिस्थितियों को देख कर स्कूल भवन की मुरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों को करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कई स्कूल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए है, तो कई स्कूल आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के 4 जीपीएस की रिपेयर के लिए 29 लाख 50 हजार और एक हाई स्कूल व एक सीनियर सैकेंडरी स्कूल के लिए 15 लाख रुपए की राशि जारी की है, जबकि चम्बा जिले में 5 सीनियर सैकेंडरी स्कूल की मुरम्मत के लिए 37 लाख रुपए की राशि और 5 प्राथमिक स्कूलों के लिए 31 लाख की राशि जारी की गई है। इसी तरह हमीरपुर जिले के 2 हाई स्कूल के लिए 7 लाख, 3 प्राथमिक और 1 हाई स्कूल के लिए 16 लाख 15 हजार की राशि जारी की गई है। कांगड़ा जिले के 10 सीनियर सैकेंडरी स्कूल और 2 हाई स्कूल के लिए 1 करोड़ 12 लाख 19 हजार और 3 जीपीएस के लिए 15 लाख 50 हजार की राशि जारी की गई है। इसी तरह कुल्लू जिले के लिए 7 सीनियर सैकेंडरी स्कूल और 1 हाई स्कूल के लिए 60 लाख 58 हजार व 3 जीपीएस के लिए 11 लाख 70 हजार रुपए की राशि जारी की है।

मंडी जिले के 8 सीनियर सैकेंडरी और 5 हाई स्कूल के लिए 4 करोड़ 68 लाख 73 हजार, 15 प्राथमिक और 1 मिडिल स्कूल के लिए 5 करोड़ 18 लाख 14 हजार, शिमला जिले के 7 सीनियर सैकेंडरी, 1 हाई स्कूल के लिए 1 करोड़ 2 लाख 91 हजार, 5 प्राथमिक और 2 मिडल स्कूल के लिए 72 लाख 50 हजार, सोलन जिले के 3 प्राथमिक स्कूलों के लिए 3 लाख 5 हजार, सिरमौर जिले के 3 हाई स्कूल के लिए 18 लाख 90 हजार और 1 सीनियर सैकेंडरी, एक मिडल स्कूल के 8 लाख 39 हजार और ऊना जिले के तीन हाई स्कूल और पांच सीनियर सैकेंडरी स्कूल के लिए 72 लाख 2 हजार रुपए की राशि जारी की गई है। इस दौरान 10 जिला के प्रभावित स्कूलों को यह राशि जारी की गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!