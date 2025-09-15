Main Menu

  ज्वाली में सिविल अस्पताल के समीप हुआ बड़ा भूस्खलन, चपेट में आए मजदूर, भवन को करवाया खाली

15 Sep, 2025

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसी कड़ी में, कांगड़ा जिले के जवाली स्थित सिविल अस्पताल के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। यह हादसा अस्पताल की पुरानी इमारत के ठीक पीछे हुआ, जिससे इमारत...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसी कड़ी में, कांगड़ा जिले के जवाली स्थित सिविल अस्पताल के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। यह हादसा अस्पताल की पुरानी इमारत के ठीक पीछे हुआ, जिससे इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अस्पताल की इस पुरानी बिल्डिंग को तुरंत खाली करा लिया गया है। 

इस भूस्खलन की चपेट में वे अस्थायी मकान भी आ गए, जिनमें पास ही काम करने वाले मजदूर परिवार रह रहे थे। अचानक हुए इस हादसे में कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की चोटें सामान्य हैं और उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।

हादसे के तुरंत बाद, स्थानीय प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने पाया कि अस्पताल की पुरानी इमारत अब सुरक्षित नहीं है और वह कभी भी ढह सकती है। इसलिए, किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए इसे खाली कराने का फैसला लिया गया।

ग्रामीण और अस्पताल के कर्मचारी लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं न हों। वहीं, प्रशासन ने भूस्खलन से प्रभावित हुए मजदूर परिवारों को अस्थायी राहत देने का काम भी शुरू कर दिया है। 

