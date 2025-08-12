पठानकोट-डल्हौजी मार्ग पर भूस्खलन, बड़े वाहनों पर प्रतिबंध

सोमवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण पठानकोट जिले के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन होने कारण पठानकोट-डल्हौजी-चम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग कट कर रह गया है।

पठानकोट (कंवल): सोमवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण पठानकोट जिले के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन होने कारण पठानकोट-डल्हौजी-चम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग कट कर रह गया है। पंजाब-हिमाचल सीमा पर स्थित पंजाब के आखिरी गांव दुनेरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जबरदस्त भूस्खलन होने के कारण सड़क धंस गई है, जिसके चलते पंजाब-हिमाचल का पठानकोट-डल्हौजी राष्ट्रीय राजमार्ग से संपर्क कट कर रह गया है। सड़क पा भारी भूस्खलन होने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस भूस्खलन में एक ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया, जिसका चालक बाल-बाल बचा।

पठानकोट जिले के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन के कारण पठानकोट-डल्हौजी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। एक जगह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गई है। इतना ही नहीं, एक ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया, लेकिन ट्रक चालक बच गया। इस समय पठानकोट-डल्हौजी-चम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और पंजाब व हिमाचल का सम्पर्क टूट गया है।

बड़े वाहनों पर प्रतिबंध

पठानकोट जिले में हुई भारी बारिश के कारण दुनेरा के निकट पठानकोट-डल्हौजी मार्ग प्रभावित हुआ है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन पठानकोट ने अगले आदेश तक इस मार्ग को बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया है। एडीसी हरदीप सिंह ने बताया कि पठानकोट-डल्हौजी मार्ग पर दुनेरा के निकट भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण कल रात से यातायात बंद है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग की पैदल यात्रियों और छोटे वाहनों के लिए मुरम्मत कर दी गई है, लेकिन इस मार्ग पर बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित सड़क के दोनों ओर पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं।