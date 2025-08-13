TET 2025 Result : स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया परिणाम, जानें कितने हुए पास

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दस विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा (टैट) जून 2025 का परिणाम आज घोषित कर दिया है।

धर्मशाला (प्रियंका): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दस विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा (टैट) जून 2025 का परिणाम आज घोषित कर दिया है। बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 1, 8, 11, 14 जून और 12 जुलाई 2025 को प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में प्रातः व सायं सत्रों में किया गया था। कुल 34,599 आवेदकों में से 31,506 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 3,093 अनुपस्थित रहे।

इनमें से 10,880 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए, जिसमें कुल पास प्रतिशत 31.44 रहा। विषयवार पास प्रतिशत इस प्रकार रहा, टीजीटी आर्ट्स 46.19, टीजीटी मैडीकल 17.00, टीजीटी नॉन-मैडीकल 30.20, टीजीटी हिंदी 29.42, स्पैशल एजुकेटर (प्राथमिक स्तर) 43.75, स्पैशल एजुकेटर (उच्च स्तर) 64.56, पंजाबी 15.38, उर्दू 40.00, जेबीटी 30.17 और टीजीटी संस्कृत 17.69 प्रतिशत।

बोर्ड सचिव ने बताया कि यह परिणाम अस्थायी उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के बाद तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर घोषित किया गया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की वैबसाइट लिंक पर जाकर रोल नंबर या आवेदन संख्या डालकर देख सकते हैं। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी के लिए परीक्षार्थी बोर्ड के निर्धारित नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।