Chamba: खड्ड के तेज बहाव में 8 भेड़-बकरियां बहीं...पेयजल टैंक भी तबाह, डेढ़ घंटे तक फंसे रहे 7 मजदूर

चम्बा (रणवीर): हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। जिला मुख्यालय के पास साच पंचायत में बहने वाली खड्ड में अचानक आए तेज बहाव से एक चरवाहे को भारी नुक्सान हुआ है। उसकी 8 भेड़-बकरियां पानी में बह गईं।

जानकारी के अनुसार सिंगी पंचायत निवासी राजकुमार रोज की तरह अपनी भेड़ों को चराने गया। इस दाैरान अचानक खड्ड का जलस्तर बढ़ गया और देखते ही देखते उसकी 8 भेड़-बकरियां तेज बहाव की चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों ने मिलकर 2 बकरियों को मृत अवस्था में ढूंढ लिया है, लेकिन बाकी पांच का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस घटना से राजकुमार को हजारों रुपए का नुक्सान हुआ है। इस बारे में पंचायत प्रधान को भी सूचित किया गया है ताकि राजस्व विभाग से मदद मिल सके। उधर, पंचायत प्रधान सिंगी मीना देवी ने बताया कि खड्ड में गडरिए की भेड़-बकरियों के बहने की सूचना मिली है। इस बारे में राजस्व विभाग को सूचना देकर मौका करवाया जाएगा।

वहीं, साच पंचायत के गोठलु में एक बड़ा पेयजल टैंक भी पानी के तेज बहाव में पूरी तरह बह गया। यह टैंक लगभग 95 प्रतिशत बन चुका था और जल शक्ति विभाग जल्द ही इससे पानी की सप्लाई शुरू करने की तैयारी में था। इस घटना से न केवल सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, बल्कि इलाके में पानी की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित होगी।

जिस समय यह हादसा हुआ, उस दाैरान टैंक के निर्माण में लगे 7 मजदूर भी वहां मौजूद थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि वे करीब डेढ़ घंटे तक फंसे रहे। जब पानी का बहाव कम हुआ, तब वे सुरक्षित जगह पर पहुंचे। पास के गांव अछला के समाजसेवी अश्वनी शर्मा ने उन्हें अपने घर में शरण दी। ठेकेदार को भी इस नुक्सान के बारे में जानकारी दे दी गई है।

जल शक्ति विभाग चम्बा के अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा से काफी नुक्सान हुआ है। टैंक के अलावा, लोगों की मांग पर बिछाई गई नई पाइपलाइन को भी नुक्सान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होते ही, दोबारा से काम शुरू किया जाएगा।