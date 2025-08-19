सावधान! भाखड़ा बांध के फ्लड गेट खोले, 45 हजार क्यूसिक पानी छोड़ा

पौंग डैम के बाद अब भाखड़ा बांध का भी जलस्तर अपने अधिकतम स्तर को छूने के करीब है। एशिया के बड़े बांधों में शुमार भाखड़ा की अधिकतम क्षमता 1680 फीट है और यह मंगलवार को जलस्तर 1665 फीट रिकार्ड किया गया।

ऊना (सुरेन्द्र शर्मा): पौंग डैम के बाद अब भाखड़ा बांध का भी जलस्तर अपने अधिकतम स्तर को छूने के करीब है। एशिया के बड़े बांधों में शुमार भाखड़ा की अधिकतम क्षमता 1680 फीट है और यह मंगलवार को जलस्तर 1665 फीट रिकार्ड किया गया। लगातार डैम में पानी की आमद बढ़ रही है और इसी वजह से बीबीएमबी ने मुख्य बांध से 2 फ्लड गेट खोल दिए हैं। हालांकि इससे निचले क्षेत्रों में कोई भी खतरा नहीं है। बीबीएमबी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बीबीएमबी ने 45 हजार क्यूसिक पानी नहर में छोड़ा है। इसी प्रकार भाखड़ा के आगे नंगल डैम में बने 5 गेटों को खोलकर इस पानी को सतलुज दरिया में छोड़ा है।

उधर भाखड़ा बांध के तहत बनी गोबिंदसागर झील भी लबालब पानी से भरने लगी है। रायपुर-अंदरौली स्थित झील के बीच स्थित मंदिर परिसर भी अब पानी से घिरने लगा है। एक साइड से पानी मंदिर परिसर को छू गया है जबकि आने वाले कुछ दिनों के भीतर यह पूरा परिसर पानी से लबालब भर सकता है। किन्नौर और रामपुर सहित कई अन्य क्षेत्रों में हुई भारी बारिश तथा सतलुज में जलस्तर बढऩे के चलते भाखड़ा बांध भी अब काफी लबालब हो चुका है। ऊना जिला के कुटलैहड़ से लेकर बिलासपुर तक का क्षेत्र बांध की वजह से झील के रूप में तबदील हो चुका है।

भाखड़ा बांध का सामान्यता जलस्तर 1648.50 फीट होता है जबकि पिछले वर्ष 19 अगस्त, 2024 को बांध का जलस्तर 1631.6 फीट रिकार्ड किया गया था और इस वर्ष आज 1665.06 फीट रिकार्ड किया गया है। पानी की आमद अब 38,74,020 क्यूसिक है जबकि पिछले वर्ष यह 32,34,641 क्यूसिक थी। सामान्यता यह केवल 37,19,601 तक होती है। इस वर्ष चूंकि आमद बढ़ी है ऐसे में फ्लड गेट खोले गए हैं।

उधर पौंग डैम की बात करें तो इसका सामान्यता लेवल 1361.73 होता है जबकि पिछले वर्ष 2024 में 19 अगस्त को यह 1355.07 था और इस बार रिकार्ड 1382.98 है। ब्यास और सतलुल में पानी बढ़ने के चलते अब गेट खोलने की नौबत आई है।