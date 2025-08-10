Main Menu

  • Una: शराब के नशे में धुत्त युवक ने सड़क पर कार खड़ी कर मचाया हुड़दंग, पुलिस ने ऐसे किया काबू

Edited By Vijay, Updated: 10 Aug, 2025 06:50 PM

ऊना-होशियारपुर मुख्य सड़क पर गांव घालूवाल में उस समय माहौल गर्मा गया, जब शराब के नशे में धुत्त एक युवक सड़क के बीच अपनी कार खड़ी कर लोगों को गालियां देने लग पड़ा।

हरोली (दत्ता): ऊना-होशियारपुर मुख्य सड़क पर गांव घालूवाल में उस समय माहौल गर्मा गया, जब शराब के नशे में धुत्त एक युवक सड़क के बीच अपनी कार खड़ी कर लोगों को गालियां देने लग पड़ा। इसकी जानकारी मिलते ही पंडोगा पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवक को काबू किया। 

जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम ऊना-होशियारपुर मुख्य मार्ग पर गांव घालूवाल चौक पर पंजाब नंबर की कार आकर रुकी, जिसमें से नशे में धुत्त युवक नीचे उतरा और एक दुकानदार से किसी बात को लेकर उलझ गया। युवक को नशे की हालत में देखते हुए दुकानदार सहित स्थानीय लोगों ने उसे काफी देर तक समझाया लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। युवक ने अपनी कार को भी सड़क के बीच लगा रखा था, जिससे लाेगाें काे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 

जब स्थिति लोगों के वश से बाहर हुई तो उन्होंने पंडोगा पुलिस चौकी को सूचित किया। सूचना मिलते ही एएसआई चैन सिंह सहित टीम सदस्य मौके पर पहुंचे। नशे की हालत में युवक पुलिस को भी नहीं मान रहा था और पंजाब पुलिस में कार्यरत अपने पिता की धौंस दिखा रहा था। जैसे-तैसे पुलिस टीम ने युवक को काबू किया और उसका मेडिकल करवाकर उसके परिजनों को सूचित किया, क्योंकि युवक वाहन चलाने तक की हालत में नहीं था। हरोली थाना के प्रभारी सुनील सांख्यान ने बताया कि पुलिस टीम ने युवक को पकड़ कर कानूनी कार्रवाई की है तथा उसे परिजनों के हवाले कर दिया है।

