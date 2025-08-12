Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: चिंतपूर्णी में जालंधर के व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी

Una: चिंतपूर्णी में जालंधर के व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Vijay, Updated: 12 Aug, 2025 07:03 PM

body of person from jalandhar found in chintpurni

चिंतपूर्णी में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने पीडब्ल्यूडी के नाले में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान लखविंदर सिंह पुत्र प्यार सिंह निवासी जालंधर के रूप में हुई है।

चिंतपूर्णी (राकेश): चिंतपूर्णी में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने पीडब्ल्यूडी के नाले में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान लखविंदर सिंह पुत्र प्यार सिंह निवासी जालंधर के रूप में हुई है। चिंतपूर्णी थाना प्रभारी जय कुमार शर्मा, राजेश कुमार व उनकी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड कर्मियों की सहायता से शव को नाले से बाहर निकाला और इसकी गहनता से जांच पड़ताल की गई।

पड़ताल करने के बाद पुलिस ने बताया कि मृतक की जेब से अस्पताल की पर्ची, रैडमी कंपनी का मोबाइल फोन और 1858 रुपए पर्स से बरामद हुए हैं। फोन के अंदर पानी चले जाने के कारण वह बंद हो गया है। अस्पताल की पर्ची से उसकी पहचान करने में मदद मिली। पुलिस ने अस्पताल की पर्ची के माध्यम से अस्पताल संचालकों से बात की, जिसमें पता चला कि लखविंदर सिंह अपनी दवाई कपूरथला के एक अस्पताल से ले रहा था और वह कुछ दिन पहले दवाई लेकर चिंतपूर्णी पहुंचा था।

प्रथम दृष्टि में यह मामला ढांक से गिरने का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि अभी तक की जांच में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिससे यह पता चल सके कि लखविंदर सिंह की मौत कैसे हुई। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने कहा कि वह हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!