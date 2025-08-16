Main Menu

  • Una: सांप ने काटा ताे नहीं करवाया इलाज, 2 दिन बाद बिगड़ी हालत और फिर...

Edited By Vijay, Updated: 16 Aug, 2025 03:08 PM

पुलिस थाना अम्ब के अंतर्गत आने वाले अंदौरा लोअर गांव में शनिवार को एक दुखद घटना सामने आई। गांव के वार्ड नंबर-2 निवासी 70 वर्षीय चमन लाल पुत्र राम रक्खा की सांप के काटने से मृत्यु हो गई।

अम्ब (अश्विनी): पुलिस थाना अम्ब के अंतर्गत आने वाले अंदौरा लोअर गांव में शनिवार को एक दुखद घटना सामने आई। गांव के वार्ड नंबर-2 निवासी 70 वर्षीय चमन लाल पुत्र राम रक्खा की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। ग्राम पंचायत प्रधान पंकज कौंडल ने बताया कि दो दिन पहले चमन लाल को एक सांप ने काट लिया था। शुरूआत में उनके शरीर में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई दिए, जिसके कारण इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन शुक्रवार को अचानक चमन लाल की तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर परिजन उन्हें तुरंत पंजाब के होशियारपुर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर भेज दिया और शनिवार काे फिर बुलाया था। 

शनिवार सुबह परिजन चमन लाल को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने दम तोड़ दिया।  ग्राम पंचायत प्रधान पंकज कौंडल ने भी इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की और परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कीं। वहीं, इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई शिकायत या सूचना मिलती है, तो इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला एक बार फिर सांप के काटने जैसी घटनाओं के प्रति सतर्कता बरतने की आवश्यकता को उजागर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं और समय पर उचित चिकित्सा न मिलने के कारण जानलेवा साबित हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सांप के काटने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और किसी भी तरह के लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 

